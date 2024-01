Juventus, da quanto non gioca Tiago Djalò: il dato è clamoroso

Manca solo l'ufficialità ma di fatti Tiago Djaló è un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore portoghese classe 2000 ha vissuto oggi la sua prima giornata da bianconero e firmerà un contratto fino al 2028, con ingaggio di 2,5 milioni di euro all’anno. La Juve lo preleva dal Lille per 3 milioni di euro cui vanno sommati altri 3,5 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita.



IL DATO - Soffiato all'Inter che pure era da tempo sulle sue tracce, Djalò arriva da un lungo infortunio e ha vissuto un 2023 da dimenticare. Nella stagione 2023/24 non ha ancora esordito: l'ultima gara giocata dal difensore risale al 4 marzo 2023, in casa del Lens. Quel giorno il difensore ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Uno stop che lo ha messo ai box per diversi mesi e, complice anche la scadenza del contratto, ha spinto il club a metterlo sul mercato.