Juventus da scudetto? L'entourage di Motta: "Chi lo dice non capisce di calcio"

La Juventus guarda in alto in classifica e vede l'Inter capolista della Serie A a +9 dai bianconeri. Tanti punti di differenza per poter pensare a una clamorosa rimonta, probabilmente troppi.: conquistare quel quarto posto occupato attualmente che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League; e, forse, per Thiago Motta la conferma anche nella prossima stagione.- A chi qualche mese fa parlava di una Juventus che potesse vincere lo scudetto, lo storico agente Dario Canovi, vicino a Thiago Motta e padre dell'agente dell'allenatore Alessandro, ha risposto così nel corso di un intervento a Telelombardia: "". Non solo, aggiunge una curiosità: "Andrea Berta (ex ds dell'Atletico Madrid e molto vicino all'Arsenal, ndr) mi diceva che la rosa della Juve è da quarto o quinto”.

- In piena linea con la previsione fatta dall'ex dirigente dell'Atletico,. Dopo la gara del Franchi, la squadra di Motta ospiterà il Genoa il 29 marzo alle 18 al rientro dalla sosta per le nazionali, poi andrà all'Olimpico per affrontare la Roma il 6 aprile alle 20.45 prima della sfida casalinga con il Lecce in programma il 12 aprile alle 20.45. Le partite successive, fino alla fine del campionato, saranno contro: Parma, Monza, Bologna, Lazio, Udinese e Venezia.