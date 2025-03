Juventus, dal piano per Vlahovic a quello per Kolo Muani. E Osimhen resta il grande obiettivo

Redazione Calciomercato

Tra i tanti capi d’accusa mossi dalla proprietà della Juventus a Thiago Motta c’è quello della gestione di. La situazione dell’attaccante serbo, in scadenza di contratto con la Juventus il 30 giugno del 2026, è molto delicata. La trattativa per il rinnovo è bloccata e il serbo potrebbe cullare anche il desiderio di arrivare a scadenza senza rinnovare. E lo scarso utilizzo di questa stagione di certo non lo mette al centro del mercato.

Al prossimo allenatore, che sarà Igor, la Vecchia Signora chiederà sicuramente di valorizzare: un tentativo quasi disperato per cercare di mettere in vetrina il talento serbo. L’ex Fiorentina ha qualche estimatore in Premier League tra Manchester United e Arsenal ma l’ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione rimane un fattore che non gioca a favore né del giocatore né della Juventus.Sotto osservazione da parte della proprietà non ci sono l’allenatore e i giocatori ma anche la dirigenza responsabile di un mercato costoso e completamente sbagliato.Due obiettivi ambiziosi ma molto difficili da centrare.