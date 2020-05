La Juventus si iscrive alla corsa per Jeremie Boga. Come scrive Tuttosport, i bianconeri stanno pensando all’esterno del Sassuolo, visto come possibile erede di Douglas Costa. Paratici, in ottimi rapporti con Carnevali, è pronto a inserire contropartite tecniche nell’affare per abbassare le pretese cash neroverdi.