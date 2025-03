Juventus, dall'infermeria: le condizioni di Conceicao, Rouhi e Savona

Getty Images

La Juventus si allena in preparazione alla gara della 29esima giornata di Serie A in casa della Fiorentina, in programma domenica 16 marzo alle 18., che ha tenuto a rapporto la squadra , ha potuto contare su tutti gli effettivi tranne tre:- "Francisco Conceicao, in seguito a un fastidio muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale", recitava il comunicato del 3 marzo. I tempi di recupero dovrebbero permettere al portoghese di recuperare almeno per la panchina, ma è d'obbligo attendere l'evoluzione degli allenamenti in avvicinamento alla sfida per sapere se lui e gli altri saranno disponibili.