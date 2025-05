Juventus , Damien Comolli ha annunciato l'addio al Tolosa: come può cambiare la dirigenza bianconera

Dopo cinque anni il presidente delha rassegnato le dimissioni dal club francese ed è pronto ad iniziare una nuova avventura. A darne notizia è l'Equipe che conferma come il numero uno del club francese abbia comunicato oggi la sua decisione alla proprietà. Da tempo si vocifera di un prossimo inserimento nell'organigramma dellae con la conferma dell'addio al TFC si aprono le porte per un approdo a Torino.Damien Comolli è stato uno dei grandi protagonisti della rinascita del Tolosa quando dal 2020 è arrivato in società insieme al fondo RedBird Capital Partners, lo stesso che controlla il Milan. È stato protagonista in dirigenza per la promozione del TFC in Ligue 1 nel 2022 e per il trionfo in Coppa di Francia nel 2023. Uomo di calcio a 360 gradi dato che è stato calciatore, allenatore, responsabile degli osservatori, direttore sportivo e infine presidente ricoprendo ruoli fra Francia, Inghilterra (Arsenal, Liverpool e Tottenham) e Turchia (Fenerbahçe).

Cinquanta anni, Comolli in passato criticò in Francia il numero di prestiti ritenuto elevato della Juventus di Andrea Agnelli: "La Juventus ha circa 120 giocatori sotto contratto ma a disposizione in rosa ne tiene 25 al massimo. Perché ne preferisce gestire così tanti? Sono entrate aggiuntive grazie alla vendita di giocatori che non hanno intenzione di utilizzare in prima squadra. In pratica li compra per un milione e li rivende per cinque. Anche altri club lo fanno, ma non c’è correttezza nei confronti delle persone".

Per tipologia di CV Comolli a Torino potrebbe non solo subentrare al posto di Francesco Calvo, da tempo dato in uscita dalla società bianconera, ma potrebbe affiancarsi in un ruolo intermedio fra Cristiano Giuntoli e Maurizio Scanavino. Una figura da direttore generale sostanzialmente, con la parte della politica sportiva che sarà invece gestita da Giorgio Chiellini che sarà invece promosso nel suo ruolo.