Danilo, difensore della Juve, parla a Sky Sport prima della partita con il Cagliari: "Sicuramente siamo delusi per l’eliminazione dalla Champions League, ma questo è il passato. Già oggi dobbiamo dare una risposta forte, manca ancora tanto alla fine del campionato. Come mai non siamo riusciti a vincere più di tre partite di fila? Non ci sono spiegazioni, dobbiamo migliorare in questo: dobbiamo provarci se vogliamo arrivare in testa alla classifica".