Juventus, Danilo infortunato alla caviglia: i tempi di recupero e quali partite salta

Redazione CM

Non arrivano buone notizie per la Juventus. Oltre al deludente pareggio contro l'Hellas Verona, è arrivata la notizia dell'infortunio di Danilo, uscito all'83' per un problema alla caviglia, dopo un contrasto aereo con Swiderski: gli accertamenti radiologici eseguiti oggi hanno escluso la presenza di lesioni capsulo legamentose e di fratture della caviglia sinistra. Il calciatore ha iniziato il programma riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno.



TEMPI DI RECUPERO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'ex Santos, Porto e Manchester City resterà lontano dai campi di gioco 10-15 giorni. Salterà sicuramente la sfida contro il Frosinone, in calendario il 25 febbraio alle 12.30, ed è in dubbio per il match contro il Napoli, in programma il 3 marzo alle 20.45. Dopo la sfida con gli uomini di Mazzarri c'è l'Atalanta, il weekend del 10 marzo: la data ufficiale verrà decisa venerdì prossimo dalla Lega Serie A, che comunicherà anticipi e posticipi.