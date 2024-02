Juventus, Danilo: 'La stagione non finisce oggi, no troppa pressione'

Inter e Juventus si affrontano nella 23ª giornata di Serie A, un match cruciale per le ambizioni scudetto delle due squadre: i nerazzurri di Inzaghi guidano la classifica con 54 punti (e una partita in meno), i bianconeri di Allegri inseguono a 5 punti.



Danilo, difensore e capitano della Juve, è intervenuto a Dazn prima della partita: "Ho visto i miei compagni sereni, è una partita importante, ma oggi non finisce la stagione. Tutti ci guardano e tutti vogliono giocare, ma alla fine sono 3 punti. Thuram attacca la profondità ed è forte, ma non possiamo guardare solo lui. Lautaro dà fastidio tra le linee, l'Inter è una squadra importante e dovremo dare tutto per vincere. E' chiaro che è una partita speciale, ma dovremo fare quello che stiamo facendo fin qui e non mettere troppa pressione addosso alla squadra".