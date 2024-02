Juventus, Danilo salta l'Udinese

Un giallo pesante per Danilo e per la Juventus, che dovrà fare a meno del suo capitano nella 24ª giornata di Serie A.



Il difensore brasiliano è stato ammonito al 33' della sfida con l'Inter a San Siro, match cruciale nella lotta scudetto, per un intervento su Marcus Thuram. Un cartellino contestato in maniera netta da Danilo e dai giocatori bianconeri, che hanno protestato per un tocco sul pallone prima di quello sulle gambe dell'attaccante nerazzurro.



Il cartellino è arrivato e con esso l'inevitabile squalifica: Danilo infatti era diffidato e dunque non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri nel prossimo turno di campionato.



La Juventus affronterà l'Udinese allo Stadium nella prossima giornata di Serie A, partita in programma martedì 12 febbraio.