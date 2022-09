Il difensore brasiliano della Juventus Danilo fa chiarezza sulle parole di Bonucci dopo la partita contro la Salernitana: “Il pensiero di Bonucci lo condividiamo tutti. Dobbiamo fare un passo in avanti sulla nostra mentalità, su cosa facciamo durante tutta la partita. Non c’è niente di polemico su quello che ha detto Bonucci. Ci confrontiamo non solo dopo queste partite, ma spesso. Solo così si può diventare una squadra forte e fare passi in avanti e poi avere le vittorie che ci richiede la Juve”.