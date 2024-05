Juventus, Danilo: 'Vincere la Coppa Italia per dare un senso alla stagione'

, capitano della, parla in conferenza stampa alla vigilia della finale ditra i bianconeri e l'"Arrivare a questa finale, vincerla darebbe un senso diverso alla stagione. Siamo riusciti a raggiungere il traguardo Champions, ma quello che portiamo al museo sono i trofei e sarebbe un premio per la resilienza e il lavoro di squadra"."Sto bene, ho lavorato bene, uan partita importante, il corpo ascolta e recupera più in fretta"."Dobbiamo guardare ai nuovi obiettivi, sarà una partita speciale e diversa è quello che possiamo raggiungere, sarebbe bello mettere un pezzo piccolo nella storia della Juventus".

"L'Atalanta è forte e questo va rispettato. Però la Juventus ha raggiunto 20 finali e anche questa storia va rispettata. Se guardiamo indietro la Juve è una squadra che ogni finale che gioca è pronta a vincere. Può succedere di tutto ma noi non ci sentiamo meno forti di loro"."Per me stesso e può darsi sia un messaggio per la squadra, non sappiamo quando sarà la prossima finale. Arrivare qui in una competizione così importante, dobbiamo godercela e non sappiamo quando sarà la prossima. Io ne ho giocate tante, non ne giocavo da un po' e devo pensare che questa potrebbe essere l'ultima. Daremo tutto in campo".