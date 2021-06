Mathijs de Ligt, difensore di Juventus e Olanda, parla dopo il pareggio contro la Scozia, soffermandosi sulla line a 3 utilizzata da De Boer: "L'allenatore ci coinvolge molto, prova a schierarci nei ruoli in cui possiamo dare il meglio. Alcuni dei miei compagni sono abituati al 5-3-2, altri no. Io sono abituato al 4-3-3 quindi per me è meglio giocare con quel modulo. Ma alla fine la cosa che conta è il risultato e noi vogliamo fare bene in questo Europeo".