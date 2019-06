Secondo quanto riporta il Mail, Matthijs de Ligt si allontana dalla Juventus. Il giovane centrale olandese è vicino a vestire la maglia del PSG dopo che la squadra francese ha accelerato i contatti con la dirigenza dell’Ajax nelle ultime 24 ore.



Fonti parigine si dicono certe che il PSG riuscirà a superare la ricca offerta del Barcellona e ad accontentare le richieste del giocatore il quale non si è detto convinto dell'offerta blaugrana.

De Ligt, classe 1999, è da tempo nel mirino della Juventus che vorrebbe puntare sul giocatore come futuro baluardo della difesa bianconera. Per lui si è mosso perfino Cristiano Ronaldo domandandogli, direttamente, di seguirlo a Torino.



Stando a quanto riportato dal Mail, la volontà della Juventus e di Cristiano Ronaldo rimarrà una chimera.