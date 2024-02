Juventus, Del Piero difende Allegri: 'Eroico'

Alessandro Del Piero difende Massimiliano Allegri. L'ex capitano della Juventus si schiera dalla parte dell'allenatore bianconero: "Nella scorsa stagione Allegri non è stato solo bravo, è stato eccellente. Anzi, con tutto quello che è successo, è stato eroico nel creare l'ambiente giusto per riportare la squadra in Champions League. Anche quest'anno ha tanti meriti, come ad esempio quello di aver lanciato Yildiz e altri giovani. Terrei o no Allegri? Non sta a me decidere, se un giorno potrò farlo risponderò a questo tipo di domande".



E I GIOCATORI... - "La Juventus sarebbe dovuta rimanere più vicina all'Inter in classifica. E' vero che deve pensare alla qualificazione in Champions, ma bisogna sempre puntare in alto e almeno sarebbe stato un campionato più intenso. Quando i risultati non arrivano, l'allenatore ha delle responsabilità come tutti, compresi i calciatori. Se giochi nella Juve devi migliorare col passare del tempo, non puoi essere lo stesso giocatore di quando sei arrivato".