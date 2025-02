Juventus, Del Piero ha ragione: il dato è terribile. Non è solo colpa di Motta e Giuntoli, ecco chi serve ai bianconeri

Bisogna farein sede di commento all'eliminazione delladalla: "C’è un divario enorme e questa sera si è visto chiaramente. La differenza è nella voglia e nell’intensità con cui le due squadre hanno cercato il gol. Il PSV ha creato tanto, mentre la Juventus è uscita solo nel secondo tempo supplementare, quando loro si sono difesi"., come quando da calciatore metteva la palla sotto l'incrocio dei pali con il suo caratteristico tiro a giro:. Se lo è con il, buona squadra, figuriamoci la distanza che può esistere con i top club, dalin giù.

, a, ae alla rosa 2024-25. Le loro responsabilità le hanno, intendiamoci, equamente distribuite, e su queste pagine ne hanno scritto Massimo Callegari ( LEGGI QUI ) e Cristiano Corbo ( LEGGI QUI ), ma va detto che, la rimonta sull'Atletico Madrid con la celebre tripletta di Cristiano Ronaldo.

Da quel momento in poi,dopo aver eliminato l'Atletico Madrid agli ottavi, Juventus (allenatore Allegri) eliminata dall'Ajax ai quartiJuventus (allenatore Sarri) eliminata dal Lione agli ottaviJuventus (allenatore Pirlo) eliminata dal Porto agli ottaviJuventus (allenatore Allegri) eliminata dal Villarreal agli ottavi

Juventus (allenatore Allegri) terza nel girone di Champions League e poi in Europa League, dove viene eliminata in semifinale dal Siviglia dopo aver superato Nantes, Friburgo e Sporting Lisbona nei turni precedenti.Juventus esclusa dalle coppeJuventus (allenatore Motta) eliminata dal PSV Eindhoven ai playoff., reduce da quello che John Elkann ha definito l'anno zero, ripartendo da questo 'anno uno' della nuova eradi questa situazione: un mezzo passo avanti (il secondo tempo con l'Empoli) e un mezzo passo indietro (la prestazione con il Como, pur con partita vinta), un passo avanti (la vittoria con l'Inter) e due passi indietro (il pesante ko con PSV).

, due elementi che, lo sappiamo bene, in club come la Juventus, l'Inter e il Milan hanno vita breve. La storia recente ha dimostrato che(da Allegri a Sarri a Pirlo, di nuovo ad Allegri, per arrivare a Motta), così come, e su queste pagine ne abbiamo già scritto che sappiano