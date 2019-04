"Resto alla Juve". Allegri conferma in tv che resterà a Torino nella prossima stagione, ma il suo futuro non è ancora così chiaro. Sarà decisivo il faccia a faccia col presidente Andrea Agnelli, anche per sciogliere i nodi legati alla decisioni da prendere sul calciomercato. Secondo Tuttosport, in caso di divorzio con l'attuale allenatore, i sogni della Juventus portano al ct della Francia, Didier Deschamps e allo spagnolo Pep Guardiola del Manchester City.