Juventus: Devasini, fondatore del nuovo azionista Tether, è il quarto uomo più ricco d'Italia

, la società fondata dal torinese, ha acquisito una quota di minoranza della Juventus, pari al 5,1%, rafforzando così il suo legame con il mondo dello sport ( LEGGI QUI . Dopo aver esercitato la professione medica per soli due anni, ha deciso di abbandonarla per dedicarsi al settore delle criptovalute, una scelta che si è rivelata estremamente redditizia. Lo riporta Torino Today.

Come si legge su IlBianconero.com,(in foto, John Elkann)delle quote e il 78,9% dei diritti di voto. Subito dopo, tra gli investitori, si trova il fondo Lindsell Train, che detiene l’8,2% del capitale e il 5% dei diritti di voto., come la sponsorizzazione del Lugano FC. Con questa mossa, la società guidata da Devasini conferma la volontà di espandere la propria influenza oltre il settore delle criptovalute, puntando su asset strategici e iconici come la storica squadra bianconera.

L’ingresso di Tether nel capitale della Juventus potrebbe aprire nuove prospettive, soprattutto nel settore delle tecnologie blockchain applicate al mondo dello sport. Tuttavia, l’operazione non incide sulle quote di maggioranza e sul controllo del club, che resta saldamente nelle mani di Exor.