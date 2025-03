Juventus devastata: le colpe di Elkann e Giuntoli, la necessità di cambiare

, che pure nel dopo partita ha fatto di tutto per peggiorare la già pessima situazione - sua e della squadra -, provando a minimizzare la portata di un ko devastante.sia in queste ore che dopo le altre sconfitte che hanno segnato la stagione bianconera, dalla Supercoppa in Arabia all'eliminazione dalla Champions League, per finire con la serata della 'vergogna', quella in cui l'Empoli delle riserve ha buttato fuori i bianconeri dalla Coppa Italia, battendoli ai rigori (oltre che 'ai punti' sul campo) in casa loro.

della Juventus, che ora ha come unico obiettivo quello del quarto posto, un traguardo che, se non venisse raggiunto, porterebbe a un disastro sul piano sportivo e finanziario.Partendo dall'alto che più alto non si può, in questo momento così difficile. Per mettere a posto conti e immagine, dopo il caso plusvalenze e l'esclusione per un anno dalle coppe europee,. Se la scelta poteva avere un senso nel momento dell'emergenza, oraperché tutto l'ambiente (direttore sportivo, allenatore, squadra e tifosi) non ha bisogno di due stimati professionisti in altri ambiti, ma che con il calcio non c'entrano nulla.fin dall'infanzia.

, senza la presenza di figure con le quali possa dialogare e confrontarsi.. Deve essere infatti chiaro che ilè il ticket sul quale si basa il progetto della Juventus 2024-25 e, in prospettiva, il progetto per le prossime due stagioni.Di conseguenza,(nel corso di questa stagione o a fine stagione),e che è stato l'artefice principale dell'addio di Allegri, Giuntoli è il dirigente che, con le sue scelte e con l'avallo delle preferenze di Motta.. Detto questo, ci può stare, e l'abbiamo visto tante volte nella storia e nella cronaca del calcio, che un dirigente possa tornare sui suoi passi, e che possa cambiare idea su un allenatore col quale pensava di portare avanti un progetto più lungo.

A quel punto, però, come abbiamo avuto modo di scrivere anche dopo il ko con l'Empoli,, lasciando a Giuntoli 'solo' la gestione del mercato. E in questo senso emergerebbe con ancora più evidenza la necessità, per un club come la Juventus, di inserire altri dirigenti 'di calcio' da affiancare a Giuntoli.