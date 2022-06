Una trattativa lunga, che sta tenendo col fiato sospeso milioni di tifosi bianconeri, ma Angel Di Maria sembra sempre più vicino a vestire la maglia bianconera nella prossima stagione. Anche secondo gli esperti che vedono l’approdo del fuoriclasse argentino a Torino, entro il prossimo 31 agosto, in quota a 1,50. Il “Fideo” non dovrebbe essere l’unico rinforzo nel reparto esterni per la Juventus che punta ad un altro laterale, il serbo dell’Eintracht Francoforte Filip Kostic, offerto a 1,85. Non solo arrivi dall’estero, ma la dirigenza juventina ha gli occhi puntati anche sul made in Italy, in particolar modo su due azzurri del Sassuolo. In primis Domenico Berardi, altro esterno mancino, fissato a 2,50 mentre sale a 3,50 Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000, importante in uno scacchiere tattico mutevole come quello di Allegri per la sua duttilità.