Juventus, ora diciamo bravo a Motta: in rimonta su Allegri, unico a vincere in Champions e altri tre elementi positivi

Dall'inizio della stagione, su queste pagine,, in particolare per il suo fondamentalismo tattico, per la gestione delle sostituzioni e per la troppa disinvoltura nello sfruttare la duttilità dei giocatori a disposizione, con cambi di ruolo eccessivi che hanno mandato fuorigiri qualche interprete.Al netto di questi fattori, che comunque restano validi,. Perchéfra campionato (Empoli e Como) e Champions (PSV) - il miglior filotto della stagione bianconera -,

Innanzi tutto,. Da una distanza massima di -16 accumulata a fine gennaio, ora la differenza con Allegri, alla 24esima giornata, è di -10 (43 punti per la Juve attuale, 53 per quella dell'anno scorso). Max resta ancora in vantaggio, e non di poco, ma il segnale positivo è quello che vede unA differenza di Allegri un anno fa, la Juventus di Thiago Motta ha anche l'impegno della. E qui arriva il secondo fattore positivo di questi giorni:. Oltre al 2-1 della Juventus sul PSV, per il ranking italiano in Europa sono arrivate infatti le sconfitte del Milan con il Feyenoord e dell'Atalanta con il Bruges.

Continuando a elencare gli elementi positivi di questo scorcio di stagione per Thiago Motta non possiamo non riconoscerne. Che sia la strategia giusta per solleticarne la personalità e per farlo rinascere non lo possiamo ancora sapere, ma certo la carta di escludere l'olandese dai titolari era un'opzione che il tecnico italo-brasiliano a questo punto della stagione non poteva non giocare.Oltre a questi elementi,. Con Bremer a Cabal out per tutta la stagione, Kalulu in infermeria per un mese e Cambiaso alle prese con malanni fisici e turbe da mercato,, arrivati a gennaio. Pur con tutte le difficoltà e i limiti che si sono visti, individuali e di squadra, la gestione ha comunque portato punti in classifica.

Infine, da ultimo, sottolineiamo l'elemento della. Probabilmente anche(la seconda più giovane della Serie A), la Juventus vista nelle ultime uscite sembra essere. Là dove pecca con la mancanza di esperienza,C'è un bicchiere mezzo pieno dunque a Torino, dovedella stagione:. Due partite fondamentali, che ci diranno se gli elementi positivi sopra elencati sono solo dei fuochi di paglia, oppure delle basi su cui costruire un finale di stagione davvero in crescendo.