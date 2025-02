Juventus: difesa d'ufficio per Thiago Motta, ma fino a quando? L'Inter e il PSV possono cambiare qualcosa

Ci scuserà Ennio Flaiano, che parlava all'epoca di politica e certamente non di calcio. Ma questa espressione si sposa benissimo con laLa difesa d'ufficio arrivata a più riprese, anche nelle scorse ore, da parte del club era praticamente scontata e non deve sorprendere.In quei momenti si segnava il destino di Massimiliano Allegri e prendeva forma il progetto del club bianconero. Un progetto di cui oggi però si fatica a riconoscere i contorni, alla luce dei tanti accadimenti in questa finestra di mercato invernale.Ebbene, al netto delle legittime perplessità sulla qualità del gioco proposto sin qui e l'efficacia dello stesso, i risultati raccolti non sembrano esattamente il viatico migliore verso un avvenire radioso.alcuni dei quali in maniera piuttosto brutale. Una responsabilità ovviamente da condividere con la società, tenendo conto di esigenze tecniche chiaramente ma anche di considerazioni di carattere economico. Calciatori di spessore anche in termini di carisma all'interno dello spogliatoio – ma forse troppo legati al vecchio corso di Allegri – sono stati ceduti senza troppi complimenti:così come giovani di sicuro talento come Huijsen e Soulé sono stati forse sacrificati con eccessiva leggerezza.Le valutazioni effettuate dalle alte sfere dirigenziali e da Giuntoli, nelle vesti di massimo responsabile dell'area tecnica, sono passate anche dall'approvazione diE la rinuncia deliberata ad un attaccante puro come Dusan Vlahovic, che secondo molti avrebbe dovuto tornare a brillare di luce propria col cambio di allenatore, è un altro punto tutt'altro che a favore.Perché alla Juventus vincere – e ultimamente succede poco spesso – resta sempre l'unica cosa che conta. E che orienta (o dovrebbe farlo) ogni decisione, anche la più impopolare.