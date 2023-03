La Juventus non ha trascorso una notte tranquilla in quel di Friburgo. Dei petardi, riferisce il club bianconero, sono stati fatti esplodere proprio sotto l'hotel che ospita la truppa di Allegri in vista della gara di stasera alle ore 18,45 valida per gli ottavi di Europa League. Il tutto sarebbe avvenuto intorno alle ore 4 del mattino.