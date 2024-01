Juventus, Djalò atteso a Torino: il programma e le visite mediche, tutti i dettagli

Stragapede e Balice

Il primo colpo targato Juventus, in questo calciomercato invernale, sta per andare a segno. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com, infatti, Tiago Djalò, difensore centrale classe 2000, è atteso questo weekend a Torino, all’aeroporto di Caselle, per cominciare la sua avventura in bianconero. Una volta arrivato nel capoluogo piemontese, il centrale portoghese sosterrà le visite mediche di rito tra lunedì e martedì, prima di porre la propria firma, nero su bianco, sul contratto che lo legherà alla Juve per le prossime quattro stagioni e mezzo.



I DETTAGLI – La Vecchia Signora è riuscita ad anticipare la concorrenza dell’Inter (pronta a prendere il centrale in estate a parametro zero), grazie anche alla cessione, a titolo definitivo, di Filippo Ranocchia al Palermo per 4 milioni di euro. Un rinforzo per la mediana di Corini che ha permesso alla dirigenza bianconera di sbloccare l’affare Djalò, altrimenti impossibile per questioni di indice di liquidità. Djalò arriverà a Torino per 3 milioni di euro di parte fissa più altri 3,5 di bonus, ai quali si aggiunge anche una percentuale pari al 10% sulla futura rivendita. Tutti i dettagli sono stati sistemati e ora il lusitano si trasferirà in Italia: firmerà un accordo, con scadenza fissata al 30 giugno 2028. L’ingaggio di Djalò alla Juve sarà intorno ai 2,5 milioni di euro netti all’anno, che al lordo saranno 4,63 circa.



I NUMERI E L'INFORTUNIO - Djalò lascerà il Lille dopo quattro stagioni, durante le quali ha totalizzato più di 100 presenze segnando anche tre gol. Il giocatore arriva dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediato a inizio marzo 2023, ma la dirigenza della Juve è stata rassicurata sulle condizioni fisiche e sul recupero dall'infortunio. In questo senso saranno decisive le visite mediche. Si tratta di un ritorno in Italia, dopo essere transitato dalla Primavera del Milan.