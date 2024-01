Juventus, Djalò è a Torino: il programma e le visite mediche, tutti i dettagli VIDEO

Stragapede e Balice

Comincia ufficialmente l’avventura alla Juventus di Tiago Djalò. Il difensore centrale, infatti, è atterrato in questi minuti all’aeroporto di Caselle e, da domani, sbrigherà tutte le formalità prima di apporre la propria firma sul contratto che lo legherà alla Juventus. Arrivato in tarda serata, il portoghese (ormai ex Lille) pernotterà a Torino, per poi svolgere le visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto sino al 30 giugno 2028, nella mattinata di domani.



I DETTAGLI – La Vecchia Signora è riuscita ad anticipare la concorrenza dell’Inter (pronta a prendere il centrale in estate a parametro zero), grazie anche alla cessione, a titolo definitivo, di Filippo Ranocchia al Palermo per 4 milioni di euro. Un rinforzo per la mediana di Corini che ha permesso alla dirigenza bianconera di sbloccare l’affare Djalò, altrimenti impossibile per questioni di indice di liquidità. Djalò è della Juventus per 3 milioni di euro di parte fissa più altri 3,5 di bonus, ai quali si aggiunge anche una percentuale pari al 10% sulla futura rivendita. Tutti i dettagli sono stati sistemati e ora il lusitano è in Italia: firmerà domani un accordo, con scadenza fissata al 30 giugno 2028. L’ingaggio di Djalò alla Juve sarà intorno ai 2,5 milioni di euro netti all’anno, che al lordo saranno 4,63 circa.