Juventus, la conferma di Renato Veiga costa troppo: Giuntoli punta Leoni

Redazione Calciomercato

La strada è talmente in salita da scoraggiare ogni tentativo, nonostante i contatti costanti delle ultime settimane.. I 50 milioni chiesti dal Chelsea per dare il via libera della cessione a titolo definitivo del portoghese sono considerati troppi.a Torino si è trovato molto bene. Nel progetto bianconero può essere uno dei protagonisti principali e questo è un fattore che incide parecchio. Al Chelsea ha in Enzo Maresca un sicuro estimatore ma gli spazi sono molto più ridotti.

La Juventus rinforzerà il proprio reparto difensivo, con o senza Renato Veiga.Per il classe 2006 verrà fatto sicuramente un tentativo a stretto giro di posta.