Nella giornata di domani alcuni giocatori della Juventus si ritroveranno alla Continassa per iniziare gli allenamenti, prima del ritiro ufficiale che inizierà il 10 Luglio. Tra questi non ci sarà Dusan Vlahovic; l'attaccante serbo infatti, nonostante abbia superato i problemi addominali che lo avevano fermato sul finale di stagione, avrà qualche giorno ancora di vacanza, così come tutti coloro impegnati a giugno con le nazionali.