Il futuro di Douglas Costa alla Juventus resta in bilico. Il brasiliano è stato offerto a Manchester United e Wolverhapton e Tuttosport conferma che l'esterno ex Bayern Monaco ha detto no all'ipotesi Wolves. Una scelta che tiene in stallo i bianconeri che hanno necessità di cederlo per tentare l'assalto a Federico Chiesa, già individuato come rimpiazzo principale per Douglas che però ha già detto ai Wolves dopo aver rifiutato le offerte da Cina ed Emirati.