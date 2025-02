AFP or licensors

Juventus, Douglas Luiz e Kelly non si allenano, rientra Cambiaso: le ultime verso l’Inter

Paolo D'Angelo

adesso



L’allenamento mattutino in casa Juventus porta con sé una doppia notizia negativa e un rientro importante. In vista del derby d’Italia tra i bianconeri e l'Inter – sfida in programma per domenica 16 febbraio alle 20.45 all’Allianz Stadium - Douglas Luiz e Kelly non si sono allenati. E', invece, rientrato in gruppo Cambiaso.



Il Centrocampista brasiliano ha accusato un affaticamento muscolare durante l'allenamento di ieri e non sarà, quindi, a disposizione per la super sfida contro i nerazzurri. Le sue condizioni saranno da valutare anche in vista del ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV. Kelly, invece, ha avuto problema gastrointestinale, che non gli ha permesso di prendere parte all'allenamento odierno.