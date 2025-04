Juventus, Douglas Luiz sarà multato? Cosa filtra e una differenza con Conceicao

AFP or licensors

Lo sfogo dia mezzo social ha complicato una situazione già di per sé non semplice nella gestione interna dello spogliatoio della. La società bianconera non ha per nulla gradito la polemica aperta e senza filtri lanciata dal centrocampista brasiliano attraverso Instagram eDouglas Luiz, di fatto, si è lamentato apertamente dello scarso utilizzo in questa stagione e soprattutto, rispondendo a un commento di un tifoso, ha certificato quelle che, secondo lui, non sono sue responsabilità, bensì colpe di allenatori e società."perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia? Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: "Oh, Douglas non è in forma". Non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la preseason e ho giocato ogni partita. Avevo appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, uno dei migliori centrocampisti della Premier League. Gli infortuni mi hanno ostacolato, sì. Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto. Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare".

Non necessariamente, o meglio. Senza dubbio tutto ciò ha infastidito il club bianconero che, già con Conceicao nelle ultime settimane si era trovata davanti a una situazione scomoda comunicativamente da gestire.L'ex Porto e figlio dell'allenatore del Milan ha infatto mantenuto un livello di comunicazione enigmatica che poteva lasciare spazio ad altre interpretazioni. Douglas Luiz invece ha colpito diretto, senza freni, sfogando la sua frustrazione. Anche per questo, se multa sarà, non sarà di lieve entità.