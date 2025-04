Juventus, Douglas Luiz sbotta: "Perché non ho mai giocato due partite di fila? Infortuni strani, tante volte in panchina anche quando stavo bene"

La sua prima stagione italiana non può che essere derubricata alla voce dei grandi flop. E in parte anche dei grandi misteri del calcio e del calciomercato. Douglas Luiz continua ad essere corpo estraneo di una Juventus che non ha mai ammirato la versione del giocatore ammirata nelle sue più recenti annate in Premier League, con la maglia dell'Aston Villa. Tornato a disposizione per soli 4' nella sfortunata trasferta di Parma e rimasto in panchina per tutti i 90 dell'ultimo turno di campionato contro il Monza, il brasiliano ha deciso di passare al contrattacco.Ha scelto i social e la propria pagina Instagram, sulla quale qualche tifoso della Juventus lo accusa di essere troppo attivo, per far sentire la propria voce ed esprimere la frustrazione per gli appena 483' collezionati in Serie A dal giorno del suo arrivo. "sul profilo di Douglas Luiz per scatenare la sua pronta risposta: "Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l'ha fatto, e voglio che le cose siano diverse.Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: "Oh, Douglas non è in forma". Non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la preseason e ho giocato ogni partita. Avevo appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, uno dei migliori centrocampisti della Premier League".Ma l'affondo di Douglas Luiz non si ferma qui e diventa ancora più duro, nei toni e nei contenuti: "Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile, non è facile, ma potete contare su di me!".Quali conseguenze comporterà questo sfogo?Acquistato l'estate scorsa per 50 milioni di euro più bonus – con le contestuali cessioni all'Aston Villa di Enzo Barrenechea e Samuel Iling Junior – il centrocampista brasiliano ha firmato un contratto fino al 2029 e percepisce un ingaggio di circa 5 milioni di euro netti a stagione. Il club bianconero medita un ritorno in Premier League per rientrare dell'investimento e il suo nome è stato accostato al Newcastle come eventuale contropartita per arrivare a Sandro Tonali.