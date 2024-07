Calciomercato.com

Juventus: dove e quando viene presentato Thiago Motta

22 minuti fa



E' stata fissata la data della conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta come nuovo allenatore bianconero. L'ex guida del Bologna parlerà in conferenza stampa per presentarsi come nuovo tecnico della Juventus giovedì 18 luglio alle ore 14. La conferenza si terrà all'Allianz Stadium nella sala conference. L'allenatore dopo aver rivolto un breve messaggio tramite i canali ufficiali del club subito dopo il suo arrivo a Torino, potrà quindi presentarsi e rispondere alle domande dei giornalisti presenti.



IL MESSAGGIO - Thiago nel suo primo giorno alla Continassa aveva già mandato un messaggio ai tifosi e all'ambiente bianconero: "Sarà sicuramente una stagione impegnativa ma, allo stesso tempo, bellissima, con tantissime partite. Speriamo di giocare il massimo delle partite perché vuol dire che stiamo andando bene e questo è il nostro obiettivo. Vi faccio un grande saluto, speri di incontrarvi presto nel nostro stadio e negli altri stadi d’Italia. Noi daremo tutto sul campo perché alla fine possiamo esser orgogliosi di questa squadra".