Juventus, dove può andare Douglas Luiz? La sua richiesta all'entourage

Lo sfogo , forte, dettato dalla pancia più che dal ragionamento. No,non si è arreso al destino. Sta cercando di combatterlo, anzi. E di rialzarsi.Semplicemente, tra infortuni, poche occasioni, scarsa forma - pur negata dallo stesso centrocampista - e alti e bassi con Thiago Motta, non è mai stato un fattore per la Juventus. Che ha voluto fortemente, anche quando di fatto c'era buona parte della Premier League interessata al suo profilo, persino quel Manchester City che l'aveva sbolognato all'inizio della sua esperienza inglese.

E da lì si ripartirà, quest'estate. Probabilmente già a giugno, con Douglas che preme per capire, più che partire. Quanto spazio potrebbe avere, da lì in avanti? Quale sarà il nuovo allenatore? Che tipo di Juventus gli potrà spalancarsi, nel caso - remoto - di permanenza? Eh, son tutte domande legittime, alle quali il board bianconero mica può dargli una risposta. Non subito, almeno.Così, l'entourage si muove, per capire le intenzioni del giocatore, che non ha messo grossi paletti sul suo destino: non vuole la Luna, e nemmeno Marte.quello che più gli è mancato in quest'anno sgangherato.

Che possa essere alla Juve (difficile) o altrove (più probabile), davvero gli importa il giusto.Soprattutto, mantenere il salario di Torino, 5 milioni netti a stagione, un elemento non di poco conto, che restringe parecchio pure le possibilità del suo addio, che - se sarà a titolo definitivo - dovrà essere quantomeno alla stessa cifra con cui è arrivato, o poco meno.Newcastle e Nottingham, entrambe in corsa per un posto Champions con City e Chelsea, sono le più interessate.

Chi è in pole?, e per una questione di opportunità: si parla da tempo di un possibile scambio, con Douglas contropartita per arrivare a, per il quale la Juve dovrebbe comunque completare l'opera con qualche milioncino; il Nottingham, diversamente dai bianconeri d'Inghilterra, gli darebbe però la centralità di cui ha bisogno e dunque sarebbe in linea con le aspettative e principalmente con le richieste fatte all'entourage.Toccherà resistere, per Douglas. E lanciare il telefono altrove.