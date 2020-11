Il matrimonio tra la Juventus e l’attaccante argentino Paulo Dybala sembra avvicinarsi sempre di più al capolinea. Il numero 10 bianconero sta accusando diversi "mal di pancia" fittizi dopo quello reale che lo ha costretto a saltare le gare con la Nazionale. Lo hanno evidenziato anche i trader aprendo una scommessa sulla possibile partenza o meno della Joya bianconera. Per i bookmaker infatti l'addio di Dybala entro il 30 settembre 2021 è offerto a 1,72, rispetto alla permanenza a quota 2,00. La scelta dei betting analyst è forse dovuta al poco minutaggio concesso dal tecnico Andrea Pirlo che non sembra voler puntare molto su di lui. Per non parlare del rinnovo del contratto che tarda ad arrivare.