Juventus, è Adzic il primo colpo per la prossima stagione: i prossimi passi, le cifre, il progetto

Nicola Balice

L'idea è di alcuni mesi fa, il blitz è di dicembre, la definizione dell'affare è di inizio gennaio. Poi il resto è tempo da far trascorrere con un accordo blindato e ormai solo da definire. Il primo acquisto della Juve che verrà è già stato effettuato, in attesa solo di firme e ufficialità: è Vasilije Adzic, il talento montenegrino classe 2006 del Buducnost Podgorica per cui la dirigenza bianconera ha battuto la concorrenza palese del Bologna e quella sottotraccia di Barcellona (poi beffato dal Tottenham pure sul fronte Lucas Bergvall che dal Djurgarden andrà a Londra a partire dalla prossima stagione) e Manchester City. Un'operazione che ha visto la coppia formata da Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna spingere sul piede dell'acceleratore per giocare d'anticipo, garantendo un progetto che ha subito convinto il giocatore e il suo entourage: salvo cambi di programma, Adzic trascorrerà già l'estate in prima squadra per poi restare a cavallo con la Next Gen, sul suo valore non ci sono dubbi da parte di nessuno alla Continassa tanto da aver già deciso di occupare con lui il primo slot da extracomunitario della prossima stagione. Proprio questo status d'altronde è il motivo dell'attesa per vederlo in bianconero, solo il 12 maggio compirà 18 anni potendo quindi trasferirsi in un campionato come quello italiano.



LE CIFRE – Adzic nelle scorse settimane è già stato a Torino, ha visitato le strutture e preso confidenza con lo staff bianconero, ha pure assistito alla partita dell'Allianz Stadium contro il Sassuolo. E qui è atteso di nuovo a stretto giro di posta, per quanto in questa fase sia destinato a restare concentrato sul lavoro del suo Buducnost, di cui è punto di forza nonostante la giovane età (come dimostra il premio di mvp dello scorso campionato), anche e soprattutto in vista dello scontro diretto con il Decic Tuzi secondo in classifica a soli due punti in programma il prossimo 17 febbraio. Quella l'occasione per vederlo nuovamente all'opera da parte di alcuni emissari della Juve, mentre l'operazione è ormai definita in ogni dettaglio: subito tra i 3 e i 3,5 milioni al Buducnost, poi altrettanti in bonus al raggiungimento di determinati obiettivi individuali e di squadra. Solo questione di tempo insomma, è Adzic il primo colpo della Juve che verrà.