Juventus e Allegri sempre più lontani: per i bookie crolla la quota dell'addio entro fine stagione

Dopo una prima parte di stagione di altissimo livello, che ha portato anche a sognare lo scudetto, continua la crisi della Juventus, fermata dal pari a reti bianche contro l’Udinese e capace di conquistare sette punti in otto partite che l’hanno vista scendere al terzo posto, con solo otto lunghezze di vantaggio sulla Roma quinta. Un andamento che aumenta il malcontento del tifo bianconero che a più riprese chiede l’addio di Massimiliano Allegri, un’eventualità possibile per gli esperti, che hanno visto scendere la quota da 10 a 3,50, mentre l’allontanamento– entro la fine della stagione è offerta a 7,50 volte la posta. Per il tecnico livornese potrebbe essere già decisiva, dopo il rientro dalla sosta per le nazionali, la doppia sfida tra campionato e Coppa Italia contro la Lazio.