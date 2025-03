Juventus e Atalanta, la Champions dei rimpianti! PSV e Club Brugge, 10 gol subiti agli ottavi: sono quasi fuori

2025 Getty Images

cadono al primo ostacolo., le due squadre che, sononell'andata degli ottavi di finale di Champions League,in Olanda a, ein Belgio.Due sconfitte pesanti, senza appello né gioco, entrambe in casa: aumentano i rimpianti da parte di Thiago Motta e Gian Piero Gasperini, a distanza di appena 14 giorni dalla cocente eliminazione. Tornano subito sulla terra Bosz e Hayen: dieci gol subiti e appena due realizzati, con il PSV che praticamente ha salutato questa sera la competizione, mentre al Club Brugge servirà un'impresa epica a Birmingham .

Due squadre che si sono rivelate modeste e alla portata, ma non è finita qui: manca il Feyenoord, capace di mandare a casa il Milan di Sergio Conceicao, senza allenatore, con diversi infortunati e con il bomber Gimenez passato dall'altra parte della barricata prima della doppia sfida. L'Inter domani a Rotterdam può togliersi un doppio sfizio: mettere un'ipoteca sui quarti di finale, "vendicare" i cugini e dimostrare che anche i rossoneri sono usciti dalla Champions per mano di un avversaria non eccelsa.