La Serie A è al giro di boa con un turno infrasettimanale che non sancirà il campione d’inverno in quanto l’Inter si già assicurato il titolo platonico con una giornata di anticipo. Quest’anno nel gruppo che lotta per tricolore con c’è la Juve ora Massimiliano Allegri che lamenta ben dodici punti di ritardo dal vertice della classifica ma ne ha ventuno in più rispetto al prossimo avversario che ospiterà stasera allo Stadium, alle 20:45, quel Cagliari di Walter Mazzarri ha al proprio attivo stagionale solo una vittoria e ben sette pareggi. I sardi, penultimi in classifica, sono reduci da una umiliante sconfitta in casa contro l’Udinese. Al contrario i bianconeri sono tornati dalla trasferta di Bologna con i tre punti grazie ai gol di Cuadrado e Morata. Sarà la classica partita testa coda ed ha gli ingredienti giusti per poter essere determinate per le sorti future delle due squadre in campionato. La scorsa stagione fu Cristiano Ronaldo l’uomo partita che con i suoi due gol al 38° e al 42° determinò il risultato finale di un confronto dominato dai bianconeri anche nel secondo tempo dove più volte sono andati ad un passo dall’arrotondare il risultato. Con quei tre punti la formazione allora allenata da Pirlo si portò ad un solo punto dal Milan capolista mentre gli ospiti non videro compromessa la loro tranquilla posizione di metà classifica. Disco verde per la Juve dagli analisti che propongono per l’1 una quota popolare a 1,20, molto distante da quella doppia cifra per il 2 a 14,10 e con l’X che moltiplica per 6,50.