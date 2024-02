Juventus, è Cambiaso-mania: il Real Madrid ci pensa davvero, Allegri lo mette nel tridente

È arrivato come ultima scelta per la corsia sinistra del 3-5-2, messo sotto esame per capire se poter giocare anche sulla fascia di destra. Partendo sempre dietro Timothy Weah, finendo anche dietro Weston McKennie. Poi se li è mangiati tutti. E si è imposto anche come mezzala all'occorrenza. Oggi Andrea Cambiaso è senza troppi dubbi uno dei punti fermi della Juventus di Max Allegri, anzi uno dei punti di forza. Tanto che il tecnico bianconero sta cucendo l'ennesimo ruolo fatto apposta per lui, quello di attaccante destro nel tridente in rampa di lancio: non è andata particolarmente bene questa formula contro l'Udinese, ma la versione con Dusan Vlahovic al centro e Federico Chiesa a sinistra prevede ancora Cambiaso sulla destra. Che piace sempre più a tutti. Anche alla Nazionale di Luciano Spalletti: una prima convocazione è già arrivata, presto arriverà anche la prima presenza e strada facendo un posto per lui all'Europeo sembra sempre più al sicuro. E poi? E poi occhio al mercato: il Real Madrid lo segue per davvero con grande interesse, la Juve però non pensa a una sua cessione, almeno per ora. Pur mettendo in chiaro che anche solo per cominciare a parlarne serviranno 40 milioni. Non basteranno però.