Juventus e Ferguson, i destini si intrecciano

Il nome di Lewis Ferguson continua a inserirsi nelle dinamiche di mercato della Juventus. E si incastra alla perfezione, sia direttamente che in via indiretta. Perché il trequartista scozzese continua a essere monitorato con estrema attenzione dalla squadra mercato bianconera guidata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli e dal responsabile della prima squadra Giovanni Manna, anche al di là dei tentativi per trasformare Thiago Motta nella principale alternativa a Max Allegri nel caso in cui l'attuale allenatore dovesse ritenere conclusa la sua seconda avventura alla Juve. D'altronde Ferguson piace tanto e piace da tanto, i contatti con il suo agente Bill McMurdo vanno avanti già dalla passata stagione. Ma lo scozzese potrebbe diventare una chiave di volta del mercato soprattutto per via indiretta: perché proprio lui sembra il primo nome sulla lista dell'Atalanta per sostituire Teun Koopmeiners, guarda caso obiettivo principale del centrocampo bianconero al netto della valutazione che rischia di diventare rapidamente fuori portata e roba esclusiva per la Premier League.



LE PAROLE – Così McMurdo ha fotografato la situazione nelle scorse settimane: “È un giocatore che, come ha spiegato lo stesso Thiago Motta, è capace di coprire in maniera egregia più posizioni in campo e questa è sicuramente una qualità importante per un ragazzo di 24 anni. A gennaio non si è fatto avanti nessun club per lui, per la chiara intenzione del Bologna di ritenerlo incedibile, ma siamo consapevoli che ci sono grandi club che lo seguono. Quando verrà il momento giusto, sia per il giocatore che per il club, sono certo che farà questo passo importante nella propria carriera”.