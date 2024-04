Juventus, è già finita per Tiago Djalò? Soffiato all'Inter partirà in prestito

La Juventus a gennaio ha fatto un grande forcing per soffiarlo all'Inter e portarlo in bianconero, ma da allora Tiago Djalò non ha giocato neanche un minuto agli ordini di Massimiliano Allegri. Il difensore portoghese arrivato dal Lille è sì reduce da un infortunio al crociato del ginocchio, ma la fase di riabilitazione è stata completata da tempo.Per bruciare l'Inter, che l'aveva bloccato per acquistarlo a parametro zero a fine stagione, Giuntoli ha chiuso un'operazione per acquistarlo a titolo definitivo a soli 6 mesi dalla scadenza di contratto. Al Lille sono stati grantiti 3,6 milioni di euro pagabili in tre esercizi oltre ad oneri accessori per 1,5 milioni (commissioni e premi di formazione ndr.) a questa cifra si potranno aggiungere altri 2,6 milioni di euro di bonus al verificarsi di determinati obiettivi sportivi per un totale, se tutto andrà in porto, di 7 milioni di euro.

Cifre importanti, concorrenza importante, ma presenze in campo nulle. Per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, per evitare il rischio di bruciarlo,in un club di medio-alta classifica come fatto per Huijsen alla Roma in questa seconda parte di stagione così da testarlo al 100% prima di fargli vestire la maglia bianconera.