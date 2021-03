In casa Juventus continua a tenere banco il caso di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese prenderà una decisione definitiva sul proprio futuro nel giro di un mese.L'ipotesi di un addio un anno prima della naturale scadenza è lo scenario più concreto,e si sta convincendo che ormai il suo ciclo in bianconero può considerarsi concluso.Cristiano al Real Madrid, andata e ritorno.D'altronde sono molti i segnali da tenere in considerazione, unendo i puntini si arriva una possibilità concreta, quella del ritorno in blanco. i senatori del Real lo aspettano a braccia aperte, i tifosi anche. Ma ci sono alcuni ostacoli che vanno superati: fonti spagnole raccontano. Senza dimenticare anche l'aspetto relativo ai diritti d'immagine: Ronaldo dovrebbe studiare un modo per rientrare in Spagna senza perdere i vantaggi acquisti dalla fiscalità italiana.Ieri Pavel Nedved, in una intervista concessa a Dazn, ha dispensato certezze sulla permanenza in bianconero di Cristiano Ronaldo. Un normale tentativo di abbassare il livello di attenzione su un caso che potrebbe influenzare il già delicato finale di stagione della Juventus.Interrompendo il rapporto con un anno di anticipo ci sarebbe un risparmio di circa, una cifra considerevole che permetterebbe a Fabio Paratici di avere liquidità per il mercato in entrata e di alleggerire un bilancio già difficile per gli effetti anche economici del Covid