Juventus, le alternative a McKennie e Koopmeiners in vista del trittico decisivo

Getty Images

Potrebbe recuperarne quattro, Igor Tudor. Anche per questo non sarà una settimana banale, quella che partirà da domani. Oggi la Juve riposa, domani invece riprenderà gli allenamenti al mattino, quando toccherà rimettere benzina nelle gambe per arrivare a Parma a giocarsi un bel pezzo di stagione.

L'importante, ecco, è arrivarci nelle migliori condizioni, anche per smaltire senza problemi il carico di aspettative che sono state create da questi 7 punti in 3 partite. Determinanti. Per questo motivo,ripartiranno da un lavoro differenziato e da un piano di recupero finalizzato ad averli entrambi disponibili per la partita di Parma. Servirà tempo, almeno un po', e saranno determinanti soprattutto i primi giorni per capire quanta possibilità possa esserci di vederli al Tardini. Con loro, pronti al rientro pure, fuori dai convocati nell'ultima partita.

Non dovessero farcela, la Juventus a quel punto sarebbe un po' da ricostruire. Nel senso:ha appena ritrovato il gol e vuole ritrovare pure la continuità,arriva invece da 23 partite consecutive dal primo minuto. Non ha mai mollato. In caso di forfait dell'americano, comunque, potrebbe rivedersi Andreasull'out mancino, oppure Timothy Weah; dovesse invece mancare Koop, potrebbe essere(più di Conceicao) a essere spostato a ridosso della punta cona quel punto padrone della fascia destra. Non cambierebbe, a prescindere, l'assetto deciso da Igor Tudor: ha trovato stabilità, equilibrio, forza nella testa e nelle gambe.

Rispetto al passato, sì, si può dire che il tecnico croato abbia impiegato davvero poco tempo a dare una linea precisa alla sua formazione.Questo sarà il vestito che i bianconeri indosseranno da qui al Mondiale per Club. E chissà poi fino a quando. E' un segnale concretissimo di ripartenza.