Juventus, è il Tudor day: LIVE la giornata del nuovo allenatore, oggi il primo allenamento in vista Genoa

Si volta pagina in casa. Il club ha congedatoe si è affidato aper il finale di stagione. Ci sarà il croato in panchina allo Stadium per affrontare ilalla 30esima giornata di campionato: l’obiettivo sarà di partire col piede giusto per centrale l’ultimo traguardo raggiunto in questa annata difficile,Dopo l’ufficialità arrivata intorno alle 17 di domenica 23 marzo, Tudor è atterrato a Torino intorno alle 21. Dall’aeroporto poi si è diretto alladove il nuovo tecnico accoglierà i giocatori di rientro dalle rispettive nazionali e dove

Seguiremo la sua giornata passo dopo passo.

In programma oggi la prima seduta con il nuovo tecnico anche se tutti i giocatori nazionali rientreranno nella giornata di mercoledì. Solo allora Tudor avrà il suo gruppo al completo.Quando ormai si attendeva solo il benservito per Thiago Motta, la Juventus ha sentito due papabili sostituti: Tudor e Mancini. Il primo è stato preferito all’ex ct perché ha aperto a un accordo per tre mesi con la promessa di ridiscutere, alla fine della stagione, un eventuale prolungamento del contratto, evenienza questa che Mancini ha scartato, chiedendo subito un accordo più duraturo. L’ex Lazio sarà in panchina per le ultime nove giornate di campionato e per il Mondiale per Club, poi sarà tutto messo nuovamente in discussione.

Arrivato già in serata, l'allenatore croato, coadiuvato dal vice Javorcic, guiderà la squadra già nell'allenamento di oggi per iniziare la preparazione verso Juventus-Genoa, in programma sabato 29.