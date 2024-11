Getty Images

Juventus e Inter su Beukema del Bologna: derby di mercato a Madrid

Cristian Giudici

4 minuti fa



Derby di mercato in vista a Madrid per Sam Beukema. Secondo Sky, Atletico e Real hanno messo gli occhi sul difensore olandese del Bologna. Seguito anche da Juventus e Inter in vista della prossima stagione.



Classe 1998, Beukema è sotto contratto fino a giugno 2027 con il Bologna, che nell'estate del 2023 lo ha acquistato dall'AZ Alkmaar per 8 milioni di euro.



Nella partita di Serie A vinta sabato sera in casa per 3-0 contro il Venezia Beukema ha raccolto la presenza numero 50 con la maglia del Bologna con 2 gol, altrettanti assist, 5 cartellini gialli e un'espulsione.