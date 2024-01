Juventus e Lione, l'avvocato di Hojbjerg: 'Resta al Tottenham'

Redazione CM

Porte chiuse al mercato, Pierre Emile-Hojbjerg ha deciso: resta al Tottenham, almeno fino a fine stagione. Niente da fare per le varie squadre che lo hanno approcciato nel corso degli ultimi mesi, la carriera del danese per il momento prosegue a Londra.



LA CONFERMA - A dare conferma della decisione è stato Lars Halgreen, legale e curatore degli aspetti finanziari della carriera di Hojbjerg, a Sky Sports Deutschland: "Nonostante rumori e chiacchiericci, il giocatore è sempre rimasto concentrato sull'aiutare la squadra, allenatore e il Tottenham. Non ha mai chiesto di andarsene adesso. È molto ambizioso sia per quanto riguarda il Tottenham che la Danimarca, continuerà a migliorarsi come ha sempre fatto. Ha un carattere forte ed è concentrato unicamente a finire la stagione al meglio possibile con il Tottenham. Pierre ha sempre amato le sfide".



JUVENTUS - Ad inizio gennaio, il classe 1995 era un nome caldo sulla lista della Juventus, che fiutava il possibile affare vista anche la scadenza nel 2025 del contratto che lega Hojbjerg al Tottenham. I bianconeri, poi, hanno fatto altre scelte e la pista ha perso forza.



LIONE - Più recentemente, il Lione è sembrato molto vicino ad assicurarsi il centrocampista ex Atletico Madrid, ma ora l'opzione è saltata.