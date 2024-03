Juventus e Milan, duello per un bomber del Siviglia

Milan e Juventus sono pronte a darsi battaglia sul mercato degli attaccanti in vista della prossima estate. Entrambe le società hanno infatti messo nel mirino lo stesso profilo di bomber da portare in Serie A a giugno.



Si tratta dell'attaccante del Siviglia Youssef En-Nesyri, bomber marocchino 26enne già trattato dai rossoneri in passato e oggi obiettivo anche dei bianconeri per sostituire il futuro partente Moise Kean.



Secondo Mundo Deportivo il club andaluso fa una valutazione del suo cartellino di circa 20 milioni di euro, ma si può provare a chiudere anche a cifre più basse dato un contratto che scadrà il 30 giugno 2025.