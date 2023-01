Dopo una Coppa Italia ricca di sorprese e la Supercoppa vinta dall’Inter, la Serie A torna con un turno diviso in quattro giorni, da sabato 21 a martedì 24 gennaio, con due gare in particolare che spiccano per l’importanza dei punti in palio. Se il Napoli è nettamente favorito contro la Salernitana a quota 1.31, in zona Champions potrebbe cambiare molto dopo Juventus - Atalanta di domenica sera e Lazio - Milan, il posticipo. Alla vigilia della diciannovesima giornata tra i rossoneri secondi in classifica e Lazio, Atalanta e Roma, le quinte, ci sono appena quattro punti di differenza, ma sulla lavagna scommesse dedicata a quella che sarà la top 4 della Serie A c’è per ora un netto margine tra Juventus, Milan e Inter, tutte a quota 1.15, e le tre inseguitrici, che in vista della qualificazione alla prossima Champions League sono tutte proposte a 4.00. Una situazione che potrebbe cambiare molto presto. Dopo la vittoria della Supercoppa l’Inter ha sulla carta il turno più agevole ed è proposta vincente a quota 1.28 contro l’Empoli. I toscani vengono dalla vittoria contro la Sampdoria e dai pareggi contro Lazio e Udinese, sono in forma, ma a San Siro sono proposti vincenti a 10. Quote favorevoli anche per la Roma, ma lo Spezia, che in Serie A non perde da inizio novembre, merita rispetto al punto che il 2 giallorosso in Liguria vale 1.83. Situazione ben diversa in Juventus - Atalanta e Lazio - Milan. A Torino i bianconeri cercano riscatto e se la dovranno vedere con una squadra che ha ripreso una grande confidenza con il gol, ma le quote Betaland danno Allegri favorito a 2.13 contro Gasperini: a 3.45 sia il pareggio che il segno 2. Lazio - Milan vede i rossoneri davanti nei pronostici nonostante un periodo non proprio favorevole. Sarri e i suoi si giocano vincenti a 3.15. Segno X a 3.40, mentre il 2 per il riscatto degli uomini di Pioli è a 2.28.