La Coppa Italia, soprattutto negli ultimi anni, ha rappresentato il salvagente al quale aggrapparsi per non rimanere a secco di vittorie. Proprio quello che punta a fare la Juventus, capace di vincere in Italia ormai da dieci stagione consecutive, e che punta principalmente su questa competizione per non ritrovarsi a fine stagione a “zero tituli”, visto il distacco dal vertice in campionato e le poche chance in una Champions League in cui sembrano essere altre le squadre attrezzate per la vittoria finale. Per i betting analyst la possibilità di portare a casa un trofeo tra Champions e Coppa Italia per Chiellini e compagni si gioca a 2. Sale invece a 2,25 la quota per un titolo stagionale per il Milan, che manca dalla bacheca rossonera addirittura dal dicembre 2016 quando la squadra allenata da Vincenzo Montella sconfisse proprio i bianconeri nella Supercoppa Italiana di Doha. Per il Milan, eliminato dalla Champions League ai gironi, l'unica possibilità è rappresentata proprio dalla Coppa Italia con i rossoneri chiamati a battere l'Inter in semifinale per lanciare l'assalto al trofeo.