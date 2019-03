Dalla Spagna puntano tutti i riflettori su Sergej Milinkovic-Savic. Si infila anche il Real Madrid nello stuolo di pretendenti di Milinkovic-Savic, pronto a far concorrenza a Juventus e Milan. Come rivelano i media iberici, le qualità del serbo non passano inosservate: il Real Madrid lo segue con interesse, ne sta valutando prestazioni e margini di crescita. In casa Merengues Milinkovic ha un estimatore appassionato: il neo-allenatore del Real, Zinedine Zidane, lo ha messo nel mirino nel progetto di ricostruzione che Perez ha intenzione di avviare. A Zidane Milinkovic piace, Lotito è avvisato. E con lui Milan e Juventus.